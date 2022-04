Probabili formazioni Lipsia-Atalanta: Malinovskyi con Muriel in attacco

I bergamaschi in Germania per l'andata dei quarti di Europa League: il colombiano in vantaggio su Boga per affiancare Malinovskyi in attacco.

Dopo il Bayer Leverkusen agli ottavi, anche l'avversaria dell'Atalanta ai quarti di Europa League parla tedesco. La squadra di Gasperini affronta il Lipsia in Germania nella gara d'andata, con i nerazzurri alla ricerca di un successo che la metterebbe in una condizione di vantaggio nel discorso qualificazione. Il Lipsia, allenato dall'italiano Tedesco, si schiera con il 3-4-2-1. Tra i pali c'è Gulacsi, schermato dalla line a tre composta da Simakan, Orban e Gvardiol. Henrics e Angelino esterni di metà campo, con Laimer e Kampl ad agire nel mezzo. Dani Olmo e Nkunku la coppia sulla trequarti a sostegno di Andre Silva. L'articolo prosegue qui sotto Gasperini risponde quasi a specchio. Musso in porta, Scalvini-Demiral-Palomino il trio difensivo. Hateboer e de Roon nel cerchio del centrocampo, pronti a lanciare le incursioni di Hateboer e Zappacosta sugli esterni. L'unico dubbio di Gasperini è per l'attacco, dove Luis Muriel sembra essere in vantaggio su Boga per affiancare Malinovskyi. Scelti da Goal Come vedere Chelsea-Real Madrid su Amazon Prime Video gratis

Serie A: infortunati, squalificati e diffidati PROBABILI FORMAZIONI LIPSIA-ATALANTA LIPSIA (3-4-2-1): Gulacsi; Simakan, Orban, Gvardiol; Henrics, Laimer, Kampl, Angelino; Dani Olmo, Nkunku; Andre Silva. All. Tedesco ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini; Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Malinovskyi, Muriel. All. Gasperini