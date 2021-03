Probabili formazioni Lazio-Crotone: gioca Correa

La Lazio cerca i tre punti dopo la sconfitta dell'ultimo turno, mentre il Crotone proverà a dare continuità all'ultimo successo.

Una gara da vincere a tutti i costi per la Lazio di Inzaghi, dopo la sconfitta contro la Juventus e la fuga della contendenti a Champions ed Europa League. Di fronte però un Crotone a caccia di punti e reduce dal successo essenziale contro il Torino.

Dopo aver iniziato il 2021 con sei successi e un pareggio in Serie A, la Lazio ha perso tre delle quattro gare più recenti (1V). La squadra di Simone Inzaghi deve anche pensare al ritorno di Champions League contro il Bayern Monaco, per una impresa che somiglia ad un miracolo.

Il Crotone ha vinto l’ultima gara di Serie A (4-2 contro il Torino), interrompendo una serie di sette sconfitte consecutive. Tuttavia, i calabresi hanno ottenuto appena un punto in questo campionato contro squadre attualmente nella metà alta della classifica, almeno quattro in meno di ogni altra formazione.

Nella gara d'andata giocata a Crotone a novembre, la Lazio ha avuto la meglio sui calabresi per 2-0: in goal Immobile e Correa. Proprio quest'ultimo partirà titolare al fianco del bomber biancoceleste per provare a scardinare la difesa ospite. Simone Inzaghi non ha intenzione infatti di fare turnover.

Per il resto pronti Fares e Marusic sulle fasce, con Lucas Leiva in cabina di regia come sempre. Regolarmente in campo Luis Alberto e Milinkovic-Savic, mentre davanti a Pepe Reina giocheranno Patric, Acerbi e Radu.

Cosmi conferma Simy davanti ad Ounas, con Molina, Petriccione e Messias in qualità di centrocampisti centrali. Larghi sugli esterni Reca e Pereira. In porta Cordaz. Retroguardia a tre composta da Magallan, Golemic e Luperto.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Pedro Pereira, Messias, Petriccione, Molina, Reca; Ounas, Simy.