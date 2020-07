Probabili formazioni Lazio-Brescia: Immobile non si ferma, Scarpa d'Oro a un passo

Impegno sulla carta semplice per la Lazio contro il Brescia: Immobile cerca altri goal per ipotecare la Scarpa d'Oro e chiudere al meglio la stagione.

Nonostante lo Scudetto sia un sogno ufficialmente sfumato, la stagione della ha ancora qualcosa da dire: in particolare quella di Ciro Immobile che, più di ogni altro compagno, ha enormi stimoli in queste ultime due partite di campionato.

Vincendo contro il retrocesso i capitolini aggancerebbero l' e si porterebbero a -1 dall' seconda, un buon viatico in attesa dello scontro diretto tra bergamaschi e milanesi che potrebbe favorire l'Aquila (impegnata sul campo del ) nella corsa per la piazza d'onore alle spalle della .

Ma torniamo a Immobile e alla sua irrefrenabile fame di goal: a si è portato a casa il pallone salendo a quota 34 nella classifica marcatori, allungando a +3 sul diretto inseguitore Ronaldo e raggiungendo Lewandowski in testa alla graduatoria della Scarpa d'Oro. Per il bomber campano un duplice obiettivo dunque: da una parte la possibilità di vincere un premio prestigioso, dall'altra la ghiotta chance di battere il record di reti in un singolo campionato di appartenente a Higuain (che nel 2016 andò a segno 36 volte con la maglia del Napoli).

Insomma, sono tanti i motivi per dare il massimo e non risparmiarsi in vista della nuova stagione che, a meno di eventi eccezionali (il trionfo di Napoli e in Champions ed ) segnerà il ritorno nella fase a gironi della massima competizione europea dopo 12 anni.

Pochi dubbi di formazione per Simone Inzaghi: Acerbi dovrebbe giocare regolarmente con Vavro e Patric, a farne le spese sarebbero Luiz Felipe e Bastos. In forse la presenza di Caicedo. Diego Lopez senza Alfredo Donnarumma, escluso per la seconda volta di fila dai convocati per questioni di mercato: in avanti con Torregrossa giocherà Ayé.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LAZIO-BRESCIA:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Vavro, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Immobile, Correa.

BRESCIA (4-4-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Mangraviti; Spalek, Tonali, Bjarnason, Zmrhal; Torregrossa, Ayé.