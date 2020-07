Probabili formazioni Genoa-Inter: LuLa in attacco, chance per Eriksen

I nerazzurri al Ferraris per il sorpasso all'Atalanta. Novità in difesa e sulle fasce. Nicola con la difesa a quattro, Pinamonti-Pandev davanti.

Testacoda al Ferraris. Il , in piena lotta salvezza, ospita l', in lizza per un posto sul podio, per la matematica certezza di andare in Champions senza rischi a fine agosto. I nerazzurri vedono la distante 8 punti: vincento lo Scudetto sarebbe ancora matematicamente possibile.

Antonio Conte, però, ha già manifestato soddisfazione per aver raggiunto un piazzamento Champions. Difficile inseguire ancora il tricolore dopo il pareggio con la . Più abbordabile invece il secondo posto: vincendo a Genova supererebbe l' , bloccata a San Siro dal .

I nerazzurri attueranno del turnover rispetto a quando visto nell'ultimo impegno. Out De Vrij, in difesa si rivedrà Skriniar con Ranocchia e Godin (più di Bastoni). Cambi sugli esterni, con Moses e Biraghi favoriti, mentre al centro torna Brozovic insieme a Gagliardini. Squalificato Barella.

In attacco la novità potrebbe essere un turno di pausa per Alexis Sanchez: si va verso il ritorno della coppia formata da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Alle loro spalle, salvo novità dell'ultimora, dovrebbe esserci Christian Eriksen, ieri lodato da Conte in conferenza stampa.

Davide Nicola deve fare a meno dello squalificato Lerager - match-winner del derby - a centrocampo, ma non per questo il modulo cambierà: si va verso la conferma del 4-4-2, ma con interpreti diversi. In difesa confermati gli esterni, mentre in mezzo Romero è out: Goldaniga e Zapata comporranno il duo titolare.

A centrocampo larghi sulle fasce due terzini come Ghiglione e Barreca a dare ampiezza, con Jagiello vicino a Schøne (anche Sturaro è out). Non cambia la coppia d'attacco, forrmata da due ex nerazzurri: il giovane Pinamonti e il veterano Goran Pandev.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI GENOA-INTER

GENOA (4-4-2): Perin; Biraschi, Goldaniga, Zapata, Criscito; Ghiglione, Jagiello, Schøne, Barreca; Pandev, Pinamonti.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Godin; Moses, Gagliardini, Brozovic, Biraghi; Eriksen; Lukaku, Lautaro.