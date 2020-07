Serie A, i verdetti in zona Champions ed Europa League

Lazio in Champions con Juve, Atalanta e Inter, in Europa League Napoli, Milan e Roma: azzurri e giallorossi, però, possono cambiare gli scenari.

A tre giornate dalla fine, il mosaico delle squadre di qualificate alla prossima Champions ed è già definito. Ultimi dettagli da limare e una 'pazza' ipotesi che sconvolgerebbe il quadro, ma i nomi di chi difenderà i nostri colori fuori dal Bel Paese nel 2020/2021 continentale ad oggi sono svelati.

In la , l' , l' e la , in Europa League invece , e : incolmabile il gap di punti (11) tra la Lazio quarta e la Roma quinta, mentre l'ottava (il ) non può più raggiungere il sesto posto occupato dal Diavolo e nel contempo ha davanti i partenopei già certi della qualificazione in UEL grazie alla vittoria della Coppa .

Da definire, in zona Europa League, chi tra Milan e Roma dovrà disputare i preliminari e chi - alla pari del Napoli - volerà direttamente alla fase a gironi.

Altre squadre

Tornando alla Champions, infine, è bene ricordare come un clamoroso scenario - per il calcio italiano trionfale - sconvolgerebbe il quadro delle prossime qualificate alla Coppa dalle grandi orecchie.

Nel caso in cui il Napoli dovesse vincere la Champions e la Roma l'Europa League, infatti, la quarta classificata dell'attuale campionato di Serie A non disputerebbe la prossima UCL e dovrebbe 'accontentarsi' dei gironi di Europa League. Atalanta, Inter e Lazio festeggiano il traguardo, ma con 'riserva'.