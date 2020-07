Inter, l'infortunio di de Vrij non è grave: lieve distorsione al ginocchio

Gli esami a cui si è sottoposto in mattinata Stefan de Vrij hanno evidenziato una semplice distorsione: l'olandese può rientrare già contro il Napoli.

Uno 0-0 amaro, un paio di pali, la sensazione amara di un sogno che scivola definitivamente via dalle mani. Ma se non altro l' , dopo lo 0-0 contro la , riceve una buona notizia: l'infortunio rimediato ieri sera da Stefan de Vrij non è particolarmente grave.

Inizialmente si pensava a un problema piuttosto serio al ginocchio sinistro, tale magari da costringere il centrale olandese a qualche settimana di stop. E invece, secondo 'Sky Sport', gli esami a cui si è sottoposto questa mattina de Vrij hanno detto altro: si tratta di una lieve distorsione che terrà il giocatore ai box per qualche giorno.

La speranza è quella che de Vrij possa esserci già sabato pomeriggio in casa del . Non in campo dall'inizio, ma partendo dalla panchina. Mentre il ritorno vero e proprio potrebbe avvenire nel turno infrasettimanale della prossima settimana contro il .

In sostanza, nulla che faccia pensare a un'assenza di de Vrij negli unici impegni veramente importanti rimasti all'Inter in questa stagione: quelli europei. Nel mese di agosto la formazione di Conte sarà infatti impegnata nell'ottavo di contro gli spagnoli del .

De Vrij è uscito dal campo dopo 23 minuti del match contro la Fiorentina, dopo essersi seduto a terra, impossibilitato a continuare in campo. Al suo posto Conte ha inserito Ranocchia. Che, da buon ex, dovrebbe partire dal primo minuto anche sabato al Ferraris.