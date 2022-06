Probabili formazioni Galles-Ucraina: chi vince va ai Mondiali

Finale playoff tra Galles e Ucraina, appuntamento con la storia a Cardiff per assegnare l'ultimo pass europeo: chi vince si qualifica per Qatar 2022.

Appuntamento con la storia questo pomeriggio a Cardiff dove si deciderà l'ultima squadra europea che accede alla fase finale dei Mondiali in Qatar.

Ad affrontarsi il Galles padrone di casa, che è arrivato alla finale playoff dopo aver eliminato l'Austria, e l'Ucraina che vuole regalare una gioia al suo popolo e ha già superato la Scozia.

Il Galles, che non si qualifica per i Mondiali addirittura dal 1958, punta sull'esperienza di Ramsey e Gareth Bale con quest'ultimo che giocherà in attacco accanto a James.

L'Ucraina invece si affida al bomber Yaremchuk, già a segno nella semifinale. Dietro di lui agiranno Yarmolenko, Malinovsky, Zinchenko e Tsygankov.

PROBABILI FORMAZIONI GALLES-UCRAINA

GALLES (3-5-2): Hennessey; Ampadu, Rodon, Davies; C. Roberts, Ramsey, Allen, Wilson, N. Williams; Bale, James. All. Page

UCRAINA (4-1-4-1): Buschan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Stepanenko; Yarmolenko, Malinovsky, Zinchenko, Tsygankov; Yaremchuk. All. Petrakov