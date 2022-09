Probabili formazioni Empoli-Roma: torna Abraham

Mourinho recupera il centravanti inglese e Zaniolo, che parte inizialmente dalla panchina. Nell'Empoli confermati Satriano e Lammers in avanti.

Missione ripartenza per la Roma di José Mourinho. I giallorossi di scena ad Empoli nella sfida che chiude il sesto turno della Serie A 2022/2023.

Dopo le sconfitte contro Udinese e Ludogorets in campionato ed Europa League, entrambe ottenute in trasferta, la Roma affronta la squadra di Zanetti, reduce da quattro pareggi di fila e ancora a secco di vittorie in questa Serie A.

I capitolini vanno a caccia dei tre punti per tornare a una lunghezza di ritardo dalla vetta, occupata da Napoli, Atalanta e Milan.

Buone notizie dall'infermeria per José Mourinho, che recupera Tammy Abraham e Nicolò Zaniolo. Non ce la fa, invece, Rick Karsdrop. Per i giallorossi solito 3-5-2 con Mancini, Smalling e Ibanez davanti a Rui Patricio, mentre in mezzo al campo la novità è Camara. L'ex Olympiacos può giocare al posto di Matic, anche se dipenderà dall'impiego di Zaniolo: nel caso in cui Mourinho dovesse scegliere di schierarlo Pellegrini sarà arretrato di qualche metro con Dybala e l'ex Inter alle spalle di Abraham. Sulle fasce ci saranno Celik e Spinazzola.

Nell'Empoli, Zanetti è intenzionato a confermare il blocco, con Parisi e Stojanovic ai lati di Luperto e Ismajili. In mezzo al campo aumentano le possibilità di impiego per Akpa Akpro, mentre in regia solito ballottaggio Marin-Grassi con quest'ultimo favorito. In avanti tocca ancora a Satriano e Lammers, con Destro out per infortunio: alle loro spalle ci sarà Bajrami.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI EMPOLI-ROMA

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Grassi, Bandinelli; Bajrami; Lammers, Satriano.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Camara, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.