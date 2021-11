Probabili formazioni Chelsea-Juventus: confermati Morata e Chiesa in attacco

Archiviata la qualificazione con due turni di anticipo, la Juventus si reca a Londra per la partita di ritorno contro il Chelsea nel girone di Champions League.

L'obiettivo dei bianconeri è vincere per solidificare il primato in vetta al gruppo, che agli ottavi garantirebbe un'avversaria tra le seconde degli altri gironi, e magari ritrovare qualche certezza da riproporre anche in campionato.

Per via degli infortuni, Massimiliano Allegri ha scelte quasi obbligate: Szczesny in porta, davanti a lui linea a 4 con Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro. McKennie e Rabiot a centrocampo insieme a Bentancur e Locatelli. Davanti largo di nuovo a Chiesa e Morata.

L'articolo prosegue qui sotto

Il Chelsea di Tuchel, capolista solitario in Premier League, punta invece sulla difesa a tre con Azpilicueta, Christensen e Rudiger davanti a Mendy. Mediana con Jorginho e Kanté affiancati rispettivamente da Jems e Chilwell. Werner unica punta sostenuta da Ziyech e Mount.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS-CHELSEA

CHELSEA (3-4-2-1) Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; James, Jorginho, Kanté, Chilwell; Mount, Ziyech; Werner. All. Tuchel.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Morata, Chiesa. All. Allegri