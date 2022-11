Probabili formazioni Brasile-Serbia: dubbio Kostic, nei verdeoro c'è Neymar

I pentacampeones all'esordio in Qatar. O Ney guida l'attacco della nazionale di Tite contro la Serbia di Vlahovic e Milinkovic-Savic.

Il Brasile vuole tornare a vincere un Mondiale. Ma per farlo deve superare il primo ostacolo, che risponde al nome di Serbia.

I verdeoro mancano all'appuntamento con il trionfo in Coppa del Mondo dal 2002 e sperano che sia Tite il CT giusto per riportare in patria l'ambito trofeo.

Il Brasile sfida la nazionale balcanica puntando sul 4-2-3-1. Tanto talento in campo per i cinque volte campioni del Mondo, che puntano su Neymar, Vinicius, Raphina e Richarlison nel reparto avanzato.

La porta è al sicuro con Alisson, mentre Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro si schierano nella linea difensiva. A centrocampo l'ex Milan Paquetà e il centrale del Manchester United Casemiro.

Attenzione però alla Serbia, una delle outsider di maggiore qualità di Qatar 2022. Tanti volti noti in Serie A tra le fila dei balcanici. In porta va Milinkovic-Savic, fratello di Sergej anche lui in campo titolare.

In difesa insieme a Veljkovic e Pavlovic ci sarà il fiorentino Milenkovic, mentre laterali di centrocampo sono lo juventino Kostic (in dubbio per un problema muscolare) e Zivkovic. In mezzo Gudelj e Lukic. Dietro a Vlahovic c'è Tadic.

PROBABILI FORMAZIONI BRASILE-SERBIA

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Paqueta, Casemiro; Raphinha, Neymar, Vinicius jr; Richarlison.

SERBIA (3-5-1-1): V. Milinkovic-Savic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Gudelj, Lukic, S. Milinkovic-Savic, Kostic; Tadic; Vlahovic.