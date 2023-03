Formazioni ufficiali Bologna-Lazio: Felipe Anderson al centro dell'attacco

I biancocelesti in casa del Bologna con la chance di sorpasso sull'Inter. Vecino torna titolare in mezzo al campo. Rossoblù con Barrow centravanti.

FORMAZIONI UFFICIALI BOLOGNA-LAZIO

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Cambiaso; Moro, Schouten; Aebischer, Ferguson, Kyriakopoulos; Barrow. All. Thiago Motta

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri

Delusione in coppa, riscatto in campionato. La Lazio di Maurizio Sarri ha la possibilità di chiudere la 26esima giornata di Serie A al secondo posto in classifica.

Per superare l'avversaria di turno, il Bologna al Dall'Ara, l'allenatore biancoceleste propone come sempre il suo collaudato 4-3-3 con Provedel saldo nel ruolo di portiere titolare e al ritorno dopo il riposo infrasettimanale con l'AZ Alkmaar.

Davanti a lui la linea a quattro composta da Lazzari, Casale, Romagnoli e Hysaj, mentre in mezzo al campo torna Vecino dal primo minuto in posizione da play con Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Davanti Felipe Anderson prima punta affiancato da Pedro e Zaccagni.

Thiago Motta risponde con il 4-2-3-1. Barrow è l'unico centravanti della formazione rossoblu, assistito in trequarti da Aebischer, Ferguson e Kyriakopoulos.

Moro e Schouten in mediana davanti alla linea difensiva composta da Posch, Soumaoro, Lucumì e Cambiaso. In porta Skorupski.