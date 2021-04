Probabili formazioni Benevento-Sassuolo: conferma per Gaich

Nel Benevento giocano Barba e Ionita, in attacco confermatissimo Gaich. Sassuolo con Boga, Haraslin e Raspadori. Out Berardi e Caputo.

Sfida essenziale per il Benevento, quella che chiude il 30esimo turno di Serie A. Già a +8 sul Cagliari terzultimo, la squadra di Inzaghi vuole chiudere il discorso salvezza avvicinandosi a quota quaranta. Davanti un Sassuolo deciso ad ottenere il miglior piazzamento possibile.

Nella gara d'andata giocata lo scorso dicembre, il Sassuolo ha avuto la meglio per 1-0 in quel del Mapei: successo di misura della squadra neroverde grazie alla rete di Berardi su rigore. Dieci i punti che separano in classifica le due compagini (ospiti a 40).

Benevento con la conferma di Gaich accanto a Lapadula. A centrocampo il trio Schiattarella-Hetemaj-Ionita, in porta ci sarà Montipò. Difesa a tre, Glik, Tuia e Barba, panchina per Caprari e Insigne. Letizia e Improta sugli esterni.

Nel Sassuolo ancora out Berardi e Caputo, dentro Raspadori come prima punta, supportato da Djuricic, Boga e Haraslin. A centrocampo Magnanelli insieme a Locatelli, mentre in difesa ci sarà Muldur insieme a Chiriches, Ferrari e Kyriakopoulos. Tra i pali Consigli.

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Tuia, Glik, Barba; Letizia, Hetemaj, Schiattarella, Ionita, Improta; Gaich, Lapadula.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Haraslin, Djuricic, Boga; Raspadori.