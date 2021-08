Probabili formazioni Arsenal-Chelsea: scocca l'ora di Lukaku

L'ex attaccante dell'Inter è pronto al suo esordio-bis con la maglia del Chelsea. All'Emirates i Blues sfidano l'Arsenal nel derby di Londra.

E' ci siamo. E' tutto pronto per l'inizio della nuova avventura di Romelu Lukaku da giocatore del Chelsea.

L'ex attaccante dell'Inter, dopo aver vestito la casacca dei Blues in dieci occasioni tra l'estate del 2011 e quella del 2013, ritorna in quel di Londra a fronte dell'acquisto più oneroso della storia del club che, per strapparlo alla Serie A ha versato oltre 115 milioni nelle casse del club meneghino.

Dieci presenze e zero goal, nella sua prima parentesi londinese, ma quello che ritorna sulle rive del Tamigi è decisamente un altro giocatore: 87 goal con l'Everton, 42 con il Manchester United e 64 con l'Inter. Un percorso di maturazione condito da goal a grappoli che hanno spinto i vertici del club guidato da Roman Abramovich a scucire un assegno a dodici cifre per farne il faro dell'attacco di Thomas Tuchel.

E con ogni probabilità il tecnico tedesco lo farà debuttare dal primo minuto in una partita mai banale dalle parti di Londra: il derby contro l'Arsenal. Lukaku agirà da prima e unica punta, supportato da Mount e Havertz tra le linee. A centrocampo ci sarà il duo inossidabile Kanté-Jorginho con Hudson-Odoi e Alonso a completare la linea sugli esterni. In difesa largo a Azpilicueta, Christensen e Rudiger a schermare la porta di Mendy.

Di fronte ci sarà un'Arsenal in cerca di riscatto dopo il ko all'esordio contro la matricola Brentford: Mikel Arteta è orientato verso una soluzione offensiva con Martinelli a fare da riferimento, accompagnato da Smith Rowe, Saka e Pepé. In mediana orbiteranno Lokonga e Xhaka, mentre la difesa sarà capitanata da White e da Mari, con Chambers e Tierney sui binari. In porta c'è Leno.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ARSENAL-CHELSEA

ARSENAL (4-2-3-1): Leno; Chambers, White, Mari, Tierney; Lokonga, Xhaka; Pepé, Smith Rowe, Saka; Martinelli. All. Arteta.

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; Hudson-Odoi, Kanté, Jorginho, Alonso; Mount, Havertz; Lukaku. All. Tuchel.