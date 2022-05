Prince Boateng raggiunge la salvezza con l'Hertha Berlino: "Ora potrei anche svenire"

Una salvezza persa all'ultima giornata, riconquistata di rimonta allo spareggio. L'Hertha Berlino ha vissuto un finale di stagione travagliato, ma alla fine ha centrato l'obiettivo della permanenza iin Bundesliga.

Decisivo è stato lo 0-2 sull'Amburgo, in trasferta, dopo aver perso 0-1 in casa la gara d'andata. Una delle differenze tra le due partite è stato l'impiego di Kevin-Prince Boateng, all'andata messo da parte, mentre al ritorno è stato protagonista sin dal primo minuto.

Al termine del match, l'ex tra le altre di Milan e Schalke 04 ha raccontato le sue emozioni a 'ESPN'.

“I ragazzi hanno ascoltato il papà. Gli ho parlato, ho chiesto se avessero fame, mi han detto che avevano fame, allora ho detto ‘andiamo a mangiare’. Volevamo dare tutto per 90 minuti, avevamo bisogno di questo. Ora abbiamo bisogno di riposare.

È incredibile, è come vincere il campionato. È stato un anno duro per me e per tutto il club. A un certo punto sembravamo incapaci di salvarci. Quando vinci il ritorno dopo aver perso l’andato in casa è per merito dello spirito”.

Per il classe 1987 ora si apre la questione sul futuro.

“Ovviamente voglio rimanere e ho ancora fame, mi sento bene, ora possiamo sederci, rilassarci e decideremo con il club”.

Nel frattempo, si gode un mese di maggio che sorrde anche alle sue ex squadre e non solo a lui: dal Milan campione alla Fiorentina ch torna in Europa, all'Eintracht trionfante in Europa, oltre allo Schalke promosso e altre due ex squadre in lotta per un trofeo.

“Il Milan ha vinto il campionato, l’Eintracht l’Europa League, anche Monza e Las Palmas possono essere promossi. Ho visto i miei vecchi club festeggiare, ho visto Ibrahimovic festeggiare a 40 anni, ora tocca a me… Mi berrò 2-3 birre, il ritorno a casa in pullman sarà folle. Potrei anche svenire”.