Primo test per Dybala: Roma sconfitta dall'Ascoli

L'argentino ha esordito nell'amichevole a porte chiuse persa contro l'Ascoli: la Joya in campo come seconda punta nel 3-4-1-2 privo di molti titolari.

Dopo la presentazione e il saluto da brividi con il pubblico romanista, è arrivato anche il momento delle prime sensazioni sul campo con la maglia della Roma.

Paulo Dybala, nuovo numero 21 giallorosso, è sceso in campo nel test a porte chiuse che ha visto i capitolini perdere 1-0 contro l'Ascoli, trascinato dal goal partita di Botteghin.

La Joya ha disputato la prima frazione di gioco agendo in qualità di seconda punta in un 3-4-1-2 privo di molto titolari.

L'argentino è sceso in campo al fianco di El Shaarawy con Volpato inserito tra le linee. A centrocampo Mourinho ha schierato Bove e Matic con Celik e Spinazzola sulle fasce. In difesa Mancini, Kumbulla e Vina a protezione di Svilar in porta.

Sabato, invece, ci sarà il primo e prestigioso banco di prova con la sfida al Tottenham di Conte.