Primo rinforzo per il Verona: ufficiale l'arrivo di Cetin dalla Roma

Il difensore turco passa dalla Roma alla squadra di Juric in prestito con diritto di riscatto. Ceduto invece Crescenzi alla Cremonese.

E' iniziato il calciomercato estivo 2020 per il di Juric. La società scaligera, infatti, ha annunciato un acquisto e una cessione in difesa in vista della prossima annata che prenderà il via a fine settembre: arriva Mert Cetin, lascia Alessandro Crescenzi.

Dopo sei presenze con la maglia della e una manciata di minuti giocati, Cetin lascia la Capitale per approdare in prestito al Verona:

"Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da A.S. Roma a titolo temporaneo - con opzione di riscatto - il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mert Çetin, difensore turco classe 1997".

Arrivato con grandi speranze a Roma, il colosso turco non è riuscito a trovare spazio con Fonseca: ora la cessione al Verona, dove proverà a mettersi in mostra al posto di Rrahmani, ceduto al dopo una grande prima stagione alla corte di Juric.

Dopo aver passato una sola stagione in Serie B col Verona, Crescenzi lascia invece al 100% la squadra gialloblù:

"Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a titolo definitivo a U.S. il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Crescenzi".

Crescenzi, terzino cresciuto nella Roma con cui ha esordito in (categoria in cui ha giocato anche in maglia ) era stato ceduto in prestito alla Cremonese lo scorso gennaio ed ora sposa il team grigiorosso definitivamente in vista della prossima stagione di B.