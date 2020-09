Primo esame da allenatore superato: Pirlo consegue il patentino UEFA Pro

Andrea Pirlo ha superato a Coverciano l’esame per il patentino UEFA Pro, quello che consente di allenare in Serie A.

Per l’esordio in campionato sulla panchina della dovrà attendere fino a domenica prossima, quando allo Stadium i bianconeri affronteranno la , intanto però Andrea Pirlo il suo primo vero esame della settimana l’ha già superato brillantemente.

Il neo tecnico bianconero infatti, nella giornata di lunedì, a Coverciano, dove si è tenuta la prima delle due sessioni di laurea, ha sostenuto l’esame per il conseguimento del patentino UEFA Pro, quello che consente di allenare in .

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Pirlo è arrivato a Firenze già nella serata di domenica per poi recarsi poco prima delle 9:00 al Centro Federale dove, dopo i colloqui mattutino con gli insegnanti di psicologia, comunicazione, metodologia di allenamento, tecnica e tattica calcistica e medicina sportiva, ha discusso la sua tesi dal titolo ‘Il mio calcio’ per circa 15’ con il suo relatore Renzo Ulivieri.

Altre squadre

Per conoscere il voto finale bisognerà attendere un altro giorno, quello che è certo intanto è che la promozione è già stata ottenuta.