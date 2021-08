Primo autografo per Locatelli alla Juventus: avrà il numero 27?

Manuel Locatelli ha autografato un pallone in questo suo primo giorno di Juventus: il 27 potrebbe essere il suo nuovo numero di maglia.

Le visite al J Medical propedeutiche alla firma e all'ufficialità: Manuel Locatelli può praticamente considerarsi un giocatore della Juventus, che se lo è aggiudicato dopo una lunga ed estenuante trattativa col Sassuolo.

Il classe 1998 sarà il nuovo rinforzo a centrocampo per Massimiliano Allegri: c'è molta curiosità di capire in quale posizione precisa della mediana giocherà e che numero di maglia avrà sulle spalle, altro dettaglio non meno importante.

Un indizio lo ha fornito lo stesso Locatelli autografando il pallone di un tifoso lì presente: oltre alla firma è spuntato anche un 27, il numero che a questo punto diventa il più papabile per finire sulla casacca del centrocampista.

Qualora questa indiscrezione venisse confermata, si tratterebbe di un vero e proprio cambio per il 23enne che al Sassuolo ha sempre avuto il 73, lo stesso numero dei tempi del Milan e dell'esordio nella massima serie.