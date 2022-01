Prima presenza stagionale per Conti: in campo col Milan dopo quasi un anno

Il 78' di Milan-Roma è stato un minuto speciale per Andrea Conti, sparito letteralmente dai radar dopo aver deliziato le platee ai tempi dell'Atalanta: dopo l'addio alla 'Dea', il terzino non è più riuscito a rendere ai livelli raggiunti con Gasperini.

A San Siro, contro la 'Lupa', Conti ha fatto il suo esordio stagionale prendendo il posto di Florenzi sul risultato di 2-1, quattro minuti prima del tris ad opera di Rafael Leão.

Primo gettone che arriva a quasi un anno dall'ultimo raccolto in maglia rossonera: il 18 gennaio 2021 giocò un breve spezzone di gara in Cagliari-Milan, terminata col punteggio di 0-2 per gli ospiti.

Dopo questa apparizione venne ceduto in prestito al Parma, con cui era stato impiegato per l'ultima volta lo scorso 9 maggio, in occasione del pesantissimo 2-5 subìto al Tardini con l'Atalanta.

Conti è poi rientrato a Milanello in estate, quando Pioli ha avuto modo di schierarlo, seppur in partite amichevoli. Oggi, invece, il ritorno in veste 'ufficiale'.