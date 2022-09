Prima convocazione con l'Uruguay per Satriano: assente Cavani

L'attaccante di proprietà dell'Inter, ma in prestito all'Empoli, figura tra i convocati dell'Uruguay per le prossime due amichevoli con Iran e Canada.

La sosta dedicata alle nazionali si avvicina e l'Uruguay, come tutte le squadre attese dall'impegno mondiale in Qatar, vuole prepararsi al meglio con alcune amichevoli utili a testare la condizione dei giocatori e la validità degli schemi da proporre tra novembre e dicembre nella rassegna iridata.

La 'Celeste' sosterrà due impegni contro l'Iran (il 23 settembre in Austria) e il Canada (il 27 settembre in Slovacchia), due formazioni anch'esse protagoniste in Asia tra qualche settimana: il commissario tecnico Diego Alonso ha diramato la lista dei 27 giocatori che prenderanno parte ai due appuntamenti e, tra questi, figura anche Martin Satriano.

Per l'attaccante in forza all'Empoli (dove si trova in prestito secco dall'Inter) si tratta della prima chiamata vera e propria dopo la pre-convocazione per le sfide di qualificazione ai Mondiali contro Paraguay e Venezuela, andate in scena tra fine gennaio e inizio febbraio.

Assieme a Satriano, ci sono altri tre giocatori militanti in Serie A: Mathias Olivera del Napoli, Matias Viña della Roma e Matias Vecino della Lazio.

Il grande assente è certamente Edinson Cavani, che ha preferito rimanere in Europa per cercare di riacquistare una buona condizione fisica in vista dell'esordio con la maglia del Valencia, non ancora avvenuto. Presenti regolarmente sia Darwin Núñez che Luis Suarez.

L'Uruguay è stato inserito nel Gruppo H dei Mondiali con Ghana, Portogallo e Corea del Sud.