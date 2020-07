Prestito finito: Joao Mario torna ufficialmente all'Inter

Il centrocampista portoghese non è stato riscattato dal Lokomotiv Mosca e fa dunque ritorno in nerazzurro dopo una stagione.

Joao Mario è nuovamente un giocatore dell'. Il Mosca, infatti, non ha riscattato il centrocampista lusitano, che al termine del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro lascia la per fare ritorno in , a Milano.

La ha deciso di non esercitare l'opzione per avere Joao Mario anche nella prossima annata del campionato russo: l'esperienza moscovita del centrocampista si ferma così ad una sola stagione, con un goal e sei assist nelle ventidue presenze messe insieme.

Joao Mario torna all'Inter dopo aver salutato con grande positività via social il club di Mosca:

"Vorrei ringraziare tutto la Lokomotiv Mosca, dal presidente allo staff tecnico, i miei colleghi e i fan, per avermi fatto sentire a casa durante questa stagione. È stato un piacere indossare la maglia e lottare per i tuoi colori. Vado via con una sensazione molto positiva per i momenti che abbiamo condiviso insieme. Vi auguro il meglio!".

Joao Mario era stato ceduto nell'estate 2019, ma è sotto contratto con l'Inter fino al 2022. Resta da capire se Conte conterà su di lui nella prossima annata, oppure per l'ex ci sarà un nuovo prestito o una cessione definitiva dopo quattro anni.

Il 27enne era infatti arrivato all'Inter nel 2016 per 45 milioni di euro, una cifra decisamente importante: Joao Mario non ha però ripagato le aspettative, con 4 goal in 69 gare e tante prestazioni deludenti. In mezzo il prestito al West Ham e il ritorno nel 2018/2019, in cui a sorpresa ha avuto più spazio del previsto.

Campione d'Europa nel 2016 con il , ora Joao Mario valuterà tutte le opportunità nelle prossime settimane, cercando di capire cosa sia meglio per il suo futuro.