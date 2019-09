Presente al Chelsea e futuro in MLS? Giroud: "Opzione interessante"

Il suo nome nel corso dell’estate è stato accostato a quelli di vari club, su tutti, alla fine però Olivier Giroud è rimasto al , club che ha deciso di rinnovare il suo contratto per un’altra stagione.

L’attaccante transalpino quindi si appresta a vivere il suo ottavo anno in Premier League, ma questo potrebbe essere realmente l’ultimo. Giroud infatti, una volta chiusa la parentesi con i Blues, potrebbe cercare una nuova sfida e ripartire dagli .

L’attaccante campione del mondo con la a 2018, parlando a RMC Sport ha aperto ad un futuro in .

“Sarebbe un’opzione interessante anche per i miei figli, visto che parlano inglese. Tra un anno o due? Non so quando, ma sono ovviamente aperto a nuove sfide”.

Giroud ha spiegato cosa ha portato alla sua permanenza al Chelsea.

“Non c’è stata una trattativa, il club aveva un’opzione con la quale poteva prolungare il contratto per un altro anno e l’ha sfruttata perché è contento del mio apporto. C’è fiducia nei miei confronti ed inoltre non avevo il desiderio di andare via, quindi non mi sono mai posto il problema di un’eventuale partenza”.