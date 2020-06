Premier League in tv con l'audio virtuale: da FIFA 20

L'idea dei vertici inglesi per dare ai tifosi la possibilità di non seguire la partita solamente con il reale audio presente a porte chiuse.

Alla pari di , e della maggior parte dei campionati europei, anche la Premier League tornerà in campo a giugno. Certo, con misure di sicurezza e senza tifosi, ma sarà comunque il campionato più visto al mondo. Per i residenti nel Regno Unito, con l'opzione FIFA 20.

La federazione, infatti, sta valutando di inserire l'audio di FIFA 20 per chi volesse seguire da casa una partita con cori e canti delle tifoserie, così da assistere ad una gara simile a quelle pre-coronavirus. I tifosi non saranno veramente presenti, ma i cori del videogioco sì.

Questi, tra cui ovviamente il celebre inno del 'You'll Never walk alone', potranno così accompagnare i tifosi da casa, che potranno comunque optare anche per l'audio realmente presente nei campi di Premier League, ovvero quello che presenta la possibilità di sentire indicazioni e urla di giocatori e allenatori.

L'articolo prosegue qui sotto

Altre squadre

Un'idea grandiosa per alcuni, pronti a rivivere l'atmosfera da stadio, mentre per altri solamente un 'falso' che non potrà neanche lontanamente sostituire la vera presenze dei fans negli impianti di gioco. La volontà di dare audio diverso ai telespettatori non è comunque solo inglese.

Anche nella Liga, infatti, sarà presente un audio costruito ad hoc per evitare che i tifosi sentano solamente urla e suggerimenti di giocatori e tecnici: effetti sonori pre-registrati che daranno una strana sensazione, probabilmente, ai fans di , e compagnia dalle prossime settimane.

Per quanto riguarda la Serie A non è stato ancora indicato se sarà possibile seguire le partite con audio diversi da quello realmente presente in uno stadio a porte chiuse: probabili novità a breve, così da dare un'alternativa ai milioni di appassionati.