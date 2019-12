Prandelli smentisce l'ipotesi Napoli: "Non c'è niente di vero"

Prandelli spegne la pista Napoli come traghettatore in caso di esonero di Ancelotti: "Con De Laurentiis ci sentimmo solo un paio di volte".

Tra i nomi presenti nel calderone Napoli qualora il matrimonio con Ancelotti terminasse, c'era anche quello di Cesare Prandelli. L'ex ct, però, a 'Radio Kiss Kiss' ha spento prontamente l'ipotesi.

"Non ne so nulla. Chiaro che fa sempre piacere essere accostato a una grande squadra, ma in questo momento la concentrazione di tutti deve essere sugli obiettivi. Non c'è niente di vero".

"Ci sarebbe da preoccuparsi, perché le parole del presidente sono state chiare. Ma chi meglio di Ancelotti può risolvere i problemi del ?".

Prandelli, poi, svela come con De Laurentiis ci siano stati degli abboccamenti seppur risalenti ad anni addietro.