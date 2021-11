Lo strano caso di Praet: titolare contro lo Spezia, ma Juric aveva escluso la sua presenza

Caso piuttosto curioso quello relativo a Dennis Praet . In conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Spezia , il tecnico del Torino Ivan Juric aveva escluso la sua presenza nella partita di campionato sottolineando come non fosse ancora nelle condizioni adatte per giocare.

“ Penso non ci sarà. Fa fatica a recuperare dalle partite, l’ultima da titolare era a gennaio. I giocatori non più abituati fanno fatica, si è allenato poco con la squadra, non bene, non ha recuperato fisicamente. Vediamo oggi se andrà in panchina o no ”.

Con grande sorpresa però, il centrocampista non solo è stato convocato ma è stato schierato in campo titolare nella gara del Picco di La Spezia. Non è ancora chiaro se quella di Juric sia stata sana pretattica e che con le sue dichiarazioni abbia voluto togliere un punto di riferimento ai rivali dello Spezia oppure Praet sia prodigiosamente riuscito a recuperare una condizione ottimale.

Il centrocampista è tornato in Italia l'estate scorsa trasferendosi dal Leicester al Torino in prestito con diritto di riscatto. La sua prima esperienza in Serie A con la maglia della Sampdoria risale al 2016, quando si trasferì dall'Anderlecht in maglia blucerchiata.

Ai microfoni di Dazn nel prepartita, Juric ha poi voluto motivare il suo dietrofront sull'impiego dell'argentino, mandato in campo soprattutto per sopprerire alla mancanza di altri elementi nella rosa a centrocampo.

“Ha fatto una settimana in cui ha lavorato poco perché non ha recuperato dallo sforzo, non ha fatto una partita titolare in tutta la stagione scorsa. Ieri ha fatto un allenamento discreto, lo buttiamo dentro anche per mancanze degli altri”.