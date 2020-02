Pradè su Commisso: "La sua reazione dopo Juventus-Fiorentina mi inorgoglisce"

Il giorno dopo -, il caos continua. Sul duro sfogo di Rocco Commisso contro la direzione arbitrale, seguito poi dal botta e risposta a distanza con Nedved, ecco il pensiero di Daniele Pradè.

Il direttore sportivo viola, a 'Radio Toscana', applaude al patron per la presa di posizione avuta allo 'Stadium'.

"Il nostro presidente ha preso una posizione e questo mi dà grande forza, mi inorgoglisce molto".

"C'è una serie di episodi a nostro sfavore che non abbiamo evidenziato per correttezza. Anche quando volevamo farlo Commisso ci ha sempre detto di no ma quella di ieri è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso".

