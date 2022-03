Il Portogallo perde Ruben Dias: stop di 4-6 settimane, niente Turchia

Perdita di un certo peso per il Manchester City e, soprattutto, per il Portogallo: Ruben Dias salterà sicuramente la semifinale del playoff mondiale contro la Turchia ed, eventualmente, la finale contro una tra Italia e Macedonia del Nord.

Ad annunciare la natura del problema occorso al centrale difensivo portoghese è stato Pep Guardiola in conferenza stampa.

"Sì, ha un problema al tendine del ginocchio che lo terrà fuori dalle 4 alle 6 settimane".

Ruben Dias non sarà a disposizione nemmeno per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Manchester City e Sporting, col passaggio ai quarti già ipotecato dagli inglesi grazie al roboante 0-5 dell'andata in terra portoghese. A rischio anche i due atti del più che probabile turno successivo.

Una pessima notizia, dunque, per il ct lusitano Fernando Santos, potenzialmente ottima per l'Italia che, qualora accedesse alla finalissima degli spareggi e si trovasse ad affrontare il Portogallo, avrebbe un avversario di prestigio in meno di cui preoccuparsi nella corsa al pass per Qatar 2022.