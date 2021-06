Portogallo-Germania dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Portogallo e Germania si affrontano in una sfida già delicata valevole per il gruppo F: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

PORTOGALLO-GERMANIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Portogallo-Germania

Portogallo-Germania Data: 19 giugno 2021

19 giugno 2021 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: Rai 1 (numero 1 e 501 HD digitale terrestre), Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite)

Rai 1 (numero 1 e 501 HD digitale terrestre), Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite) Streaming: Rai Play, Sky Go e NOW

Portogallo-Germania è già una sfida di una certa importanza per le due nazionali. In particolare per i tedeschi dopo la sconfitta all'esordio contro la Francia (autorete di Hummels). La squadra di Loew non deve perdere per poi giocarsi tutto all'ultima giornata contro l'Ungheria. E proprio contro i magiari, la squadra lusitana non ha brillato e anche se il punteggio dica 3-0, le reti sono arrivate solo negli ultimi 10 minuti. La sfida dell'Allianz Arena, dunque, si preannuncia davvero ricca di suspence.

Il confronto diretto più recente tra i 18 disputati dalle due squadre risale alla fase a gironi della Coppa del Mondo nel 2014. A Salvador, la Germania si è imposta con un secco 4-0 (tripletta di Thomas Müller e gol di Mats Hummels) prima di arrivare alla vittoria finale nel torneo. È stata la quarta vittoria consecutiva della Germania contro il Portogallo, che non batte i tedeschi dal 3-0 alla terza giornata di Euro 2000. A Rotterdam, Sérgio Conceição ha firmato una tripletta e condannato la Germania all'eliminazione.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Portogallo-Germania: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO PORTOGALLO-GERMANIA

Portogallo-Germania si disputerà nel pomeriggio di sabato 19 giugno 2021 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Il calcio d'inizio della sfida è fissato per le ore 18.00.

Diverse possibilità per vedere Portogallo-Germania, l'attesa gara valevole per la seconda giornata del gruppo F. La Rai trasmetterà la partita in chiaro su Rai 1 (canali 1 e 501 HD del digitale terrestre), mentre su Sky sarà visibile ai canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Per chi lo desiderasse, Portogallo-Germania è visibile pure in streaming, in diretta. La Rai trasmetterà la gara in chiaro sulla propria piattaforma Rai Play, mentre gli utenti Sky avranno la possibilità di seguirla attraverso Sky Go. In entrambi i casi sarà possibile usufruire del servizio streaming sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, previo scaricamento della relativa app per sistemi Android e iOS. Si potrà vedere la sfida di Monaco di Baviera anche tramite NOW, il servizio live e on demand di Sky, che offre ai propri utenti che acquistano il pacchetto Sport anche la visione delle gare di Euro 2020.

IN DIRETTA SU GOAL

Grazie a Goal i lettori potranno seguire Portogallo-Germania anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale della sfida del Gruppo D, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti dal calcio d'inizio al fischio finale.

Sarà 4-3-3 per il Portogallo con Rui Patricio tra i pali, Semedo e Guerreiro terzini, Ruben Dias e José Fonte in mezzo. Sergio Oliveira, Danilo Pereira e Bruno Fernandes in mezzo. Tridente offensivo con Bernardo Silva, Ronaldo e Joao Felix.

3-4-3, invece, per la Germania con Neuer in porta, Ginter, Hummels e Rudiger in mezzo. Kimmich e Gosens esterni, Kroos e Gundogan centrali. Muller, Gnabry e Havertz in avanti.

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Semedo, Ruben Dias, José Fonte, Guerreiro; Sergio Oliveira, Danilo Pereira, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Joao Felix, Cristiano Ronaldo.

GERMANIA (3-4-3): Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Kroos, Gundogan, Gosens; Muller, Gnabry, Havertz.