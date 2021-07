Porto-Roma dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Roma di Mou affronta il passato dello 'Special One' al Do Dragão. Tutto sulla gara: da dove vederla in tv e streaming alle probabili formazioni.

Amichevole di lusso per la Roma che a l'Estadio do Dragão sfida il Porto di Sergio Conceicao. I giallorossi si preparano alla sfida in terra lusitana contro la ex squadra di José Mourinho.

Proprio lo 'Special One', nel 2004, condusse i portoghesi ad una clamorosa affermazione in Champions League trionfando 3-0 nella finalissima di Gelsenkirchen contro il Monaco.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Porto-Roma: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

Porto-Roma si disputerà mercoledì 28 luglio a l'Estadio Do Dragão. Il calcio d'inizio del match è fissato per le ore 21.00.

Porto-Roma, amichevole speciale per José Mourinho che con i Dragoni vinse una Coppa UEFA e una Champions League, non sarà trasmessa in diretta tv. La gara non sarà dunque visibile dai tifosi giallorossi e dai semplici appassionati.

Non sarà possibile vedere l'amichevole tra Porto e Roma nemmeno in diretta streaming: i diritti per la partita tra i portoghesi e i giallorossi, infatti, non sono stati venduti ad alcuna emittente.

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; João Mario, Fábio Cardoso, Diogo Leite, Manafá; Francisco Conceição, Carraça, Bruno Costa, Otavio; Pepê, Toni Martinez.

ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Ibanez, Kumbulla, Smalling; Bove, Villar; Mkhitaryan, Pellegrini, Perez; Dzeko.