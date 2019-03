Porto-Roma, le pagelle: Marega inarrestabile, Florenzi ingenuo

Nel Porto c'è un Marega scatenato: segna e trascina la squadra alla qualificazione. Roma 'tradita' da Florenzi, Dzeko non punisce sottoporta.

PAGELLE PORTO

(4-4-2): Casillas 6; Militao 5,5 (103' Maxi Pereira 6), Felipe 6,5, Pepe 6, Alex Telles 7; Corona 7 (69' Brahimi 6), Danilo Pereira 5,5, Herrera 6, Otavio 6,5 (93' Hernani 6); Marega 7,5, Tiquinho 6,5 (78' Fernando 6,5).

PAGELLE ROMA

OLSEN 6,5: Autore di due grandi interventi su Marega e Brahimi, il rigore di Telles lo spiazza senza appello.

JUAN JESUS 6: In ripresa dopo la scellerata prestazione del derby. Un paio di chiusure all'altezza.

MANOLAS 5: Non dà l'impressione di sicurezza come in altre occasioni. Da matita rossa l'errore che avvia l'azione dell'1-0 del Porto.

MARCANO 5: Marega solissimo nel mettere a segno il 2-1. Dalle sue parti. (76' CRISTANTE 6,5: Ordine e geometrie, non crolla nel momento clou dell'incontro).

KARSDORP 5: Sbaglia l'uscita che spalanca le porte per il raddoppio lusitano. In ombra. (55' FLORENZI 4,5: Trattiene ingenuamente Fernando che non sarebbe mai arrivato sul pallone. Il Porto ringrazia).

NZONZI 5: Nonostante la sua stazza fisica perde quasi tutti i contrasti aerei con Herrera e Danilo Pereira. Ci si aspettava di più.

DE ROSSI 7: Il rigore che regala il momentaneo pareggio alla Roma è perfetto. Peccato per il problema al polpaccio che lo costringe all'uscita anticipata dal campo. (45' + 4' PELLEGRINI 6: Entra discretamente, poi si fa male anche lui. 96' SCHICK 6: Conquista un rigore a tempo scaduto, se solo Çakır fosse stato richiamato dal VAR Marciniak).

KOLAROV 6: Il suo mancino è una garanzia, non sfruttato nel migliore dei modi.

ZANIOLO 6,5: Gioca con la personalità di un 40enne. Spesso ci si dimentica che ha appena 19 anni.

DZEKO 5,5: Fa quasi reparto da solo, senza trovare il goal. Colpa di una mira da rivedere, non propria del miglior Dzeko.

PEROTTI 6,5: Recuperato sotto tutti i punti di vista. 'El Monito' è tornato.