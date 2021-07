Porto-Roma 1-1: Ferreira risponde a Mancini all'89'

La Roma pareggia contro il Porto al termine di una gara combattuta: per i giallorossi vantaggio di Mancini. Pari nel finale dei portoghesi.

Quinta amichevole del precampionato della Roma di José Mourinho, che ha affrontato un calendario abbastanza fitto di impegni per arrivare al meglio all'inizio della stagione: contro il Porto, in Portogallo, i giallorossi alzano il livello di difficoltà, mostrando comunque soldiità.

Formazione, quella di Mourinho, che inizia a delinearsi in maniera definitiva: la prima parte di match è tutta dei padroni di casa. Ritmi che si alzano a tratti e partita che vive di fiammate: fine luglio, molto caldo, nulla di strano. Si notano, però, le prime geometrie, da entrambe le parti. Al 28' sale in cattedra Rui Patricio: palla dalla destra per Tahremi che calcia di prima intenzione, ma il portiere portoghese salva in tuffo, ripetendosi al 42', su un colpo di testa ben indirizzato.

In avvio di ripresa ottima occasione per la Roma: servizio di Mkhitaryan per Dzeko che controlla e calcia, sfiorando la rete del vantaggio. Al 57' giallorossi avanti: cross di Zaniolo su calcio d'angolo e colpo di testa vincente di Gianluca Mancini, per lo 0-1.

Al 63', poi, una brutta scena: Pepe entra in ritardo su Mkhitaryan a centrocampo e il giallorosso reagisce. Scatta una rissa, con le due squadre in campo, compresi i due allenatori, che provano a sedare gli animi: la gara resta ferma per sette minuti, fino a quando l'arbitro riesce a ripristinare la normalità e Mourinho toglie Mkhitaryan dal campo.

La Roma, comunque, si mostra solida in difesa e a centrocampo, con un'idea ben precisa di calcio: nei minuti finali forcing del Porto alla ricerca del pari, che arriva in extremis. Combinazione al limite dell'area di rigore conclusa con l'inserimento di Vitor Ferreira che batte Rui Patricio per l'1-1.

Primo pari per la formazione giallorossa, che dopo quattro successi si ferma in Portogallo, mostrando comunque solidità e idee chiare.

IL TABELLINO

PORTO-ROMA 1-1

MARCATORI: 57' Mancini, 89' Vitor Ferreira

PORTO (4-4-2): Costa; Mario, Mbemba, Pepe, Manafà; Otavio (83' Vitor Ferreira), Oliveira (83' Francisco Conceicao), Bruno Costa (71' Luis Diaz), Pepé (71' Grujic); Martinez (83' Evanilson), Tahremi. All. Conceicao.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp , Mancini, Smalling, Calafiori (70' Ibanez); Diawara (95' Bove), Darboe (46' Villar); Zaniolo (70' Perez), Pellegrini (90' Kumbulla), Mkhitaryan (70' El Shaarawy); Dzeko. All. Mourinho.