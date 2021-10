Porto-Milan, le pagelle: Kjaer si salva, Giroud in ombra

Il centrale danese è il migliore dei suoi in una serata complicatissima: evanescente Leao, Giroud non punge. Ibra non graffia.

PAGELLE MILAN TATARUSANU 6 - Salvato dal palo in avvio e graziato da Taremi in più di un'occasione, non può nulla sul piazzato vincente di Diaz. CALABRIA 6 - Non sfigura nel faccia a faccia con Luis Diaz. Rimane in superificie. KJAER 6.5 - Si conferma baluardo insuperabile reggendo l'urto per oltre un'ora fino al vantaggio portoghese.

Calendario Serie A 2021/2022 TOMORI 6 - Partenza con il fiatone nel momento di massima spinta del Porto. Cresce alla distanza e salva tutto su Otavio. (59' ROMAGNOLI 6 - Ordinato nel segmento finale) BALLO-TOURE' 5.5 - Costantemente in apprensione sul binario mancino dove Luis Diaz fa il bello e il cattivo tempo (58' KALULU 5.5 - Lascia troppa libertà ad Otavio in occasione del cross che propizia la rete del Porto). BENNACER 5.5 - Non emerge nella bagarre di centrocampo. Soffre la fisicità della mediana lusitana. TONALI 6 - Sveste i panni del 'play' e inscena una prova di lotta e sacrificio. Fa quel che può (67' BAKAYOKO 5.5 - In campo subito dopo il vantaggio lusitano, si allinea al trend generale). SAELEMAEKERS 5.5 - Accenna qualche strappo sulla destra ma non esce dalla zona d'ombra KRUNIC 5 - Impalpabile tra le linee: mai in partita (82' MALDINI - SV) RAFAEL LEAO 6 - Cifra tecnica di alta caratura sul versante mancino ma si accende solo a sprazzi. GIROUD 5.5 - Blindato dalla retroguardia portoghese. Non graffia. (58' IBRAHIMOVIC 5.5 - Ritrova il palcoscenico della Champions ma non basta: una punizione in curva e poco altro) PAGELLE PORTO PORTO (4-4-2): Diogo Costa 6; Joao Mario 6, Pepe 6.5, Mbemba 6.5, Wendell 6 (46' Zaidu 6.5); Otavio 6.5 (91' Grujic sv), Sergio Oliveira 6 (67' Vitor Oliveira 6), Uribe 6.5, Luís Díaz 7; Evanilson 6.5 (67' Jesus Corona 6), Taremi 7.