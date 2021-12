Suarez KO: esce al 13' di Porto-Atletico Madrid e scoppia in lacrime

L'Atletico Madrid a un passo dalla storia, ma non in positivo: i campioni di Spagna in carica si giocano tutto contro il Porto, sperando in risultati favorevoli relativi a Milan-Liverpool per un clamoroso ribaltone-qualificazione in Champions League.

Non una situazione semplice per la formazione del Cholo Simeone, resa ancor più difficile da un episodio avvenuto intorno al 13' della sfida contro i portoghesi.

Poco prima del quarto d'ora di gioco, infatti, Luis Suarez è stato costretto a uscire dal terreno di gioco: l'uruguaiano si è fermato autonomamente, senza scontri di gioco determinanti.

L'articolo prosegue qui sotto

Per lui un problema muscolare: Simeone lo ha sostituito subito, inserendo Cunha, in una partita da "tutto o niente" che vale una stagione.

Luis Suarez, uscito accompagnato da un membro dello staff medico dell'Atletico, si è seduto in panchina scoppiando in lacrime: non è il primo guaio fisico in stagione per lui.

I Colchoneros si trovano, quindi, a dover affrontare quasi un intero match senza il loro giocatore di punta: un po' di sfortuna per Simeone.