Incredibile Portelli: si dimette da presidente dell'Hamrun Spartans per giocare con la squadra

Joseph Portelli ha rassegnato le dimissioni dalla presidenza dell'Hamrun Spartans per giocare con la squadra: la MFA potrebbe però bloccare tutto.

Lasciare l'incarico di presidente del club per poter scendere in campo assieme ai suoi giocatori: uno scenario che in Italia avrebbe dell'incredibile, ma che potrebbe presto verificarsi in quel di Malta.

Come riportato da 'Times of Malta' e 'MaltaToday', il 42enne Joseph Portelli ha rassegnato le proprie dimissioni da presidente dell'Hamrun Spartans, società capolista della Premier League locale con undici punti di vantaggio sulla seconda a dieci giornate dal termine.

Il motivo è presto detto: l'intenzione di Portelli è di scendere in campo con i suoi giocatori nel finale di stagione che, a meno di ribaltoni, dovrebbe sancire la conquista del nono campionato dopo quello vinto nella stagione 2020/2021.

Una decisione per certi versi scioccante, dal finale tutt'altro che scritto: la Federcalcio maltese (MFA) ha rilasciato una nota a 'Times of Malta' con cui fa capire che questa mossa potrebbe danneggiare l'intera organizzazione dal punto di vista della reputazione.

"L'Associazione può scegliere di non accettare le dimissioni. Piuttosto, sarebbe deferita agli organi competenti in conformità con la sua politica di gestione del rischio reputazionale, un documento pubblico e approvato dal suo Consiglio d'Amministrazione".

La politica di gestione del rischio reputazionale, infatti, stabilisce che registrazioni come questa "potrebbero essere considerate potenzialmente dannose per la reputazione dell'Associazione" e sono oggetto di valutazione da parte del Comitato Etico. La MFA avrebbe dunque la facoltà di non autorizzare il tesseramento di Portelli.