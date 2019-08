Pomezia, gaffe di mercato: annuncia Felice Evacuo, ma compra il fratello Davide

Il Pomezia Calcio fa sognare i tifosi della Serie D, annunciando Felice Evacuo: ma è solo un errore, il vero acquisto è il fratello Davide.

Il Pomezia Calcio si prepara ad affrontare il campionato di Serie D, con il sogno della promozione in Serie C. Nella giornata di lunedì i tifosi hanno sognato un grande colpo, a 'causa' proprio della società del Pomezia, che sul proprio sito ufficiale ha annunciato l'acquisto di Felice Evacuo.

L'esperto attaccante italiano è il detentore attuale del record di goal segnati in Serie C, ma non andrà al Pomezia. Si è trattato infatti di una gaffe della società di Serie D, che ha in realtà comprato il fratello meno conosciuto, ovvero Davide Evacuo.

La foto sul sito ufficiale infatti era quella di Davide, ma la descrizione dell'acquisto tracciava il profilo del bomber Felice. Dopo pochi minuti è arrivata la rettifica del Pomezia, con il nuovo comunicato ufficiale, che riportiamo qui di seguito.