Pomeriggio rosso per la Francia Under 18: 4 espulsi contro la Polonia

La selezione giovanile transalpina ha terminato la gara, definitivamente sospesa a un quarto d'ora dalla fine, in sette: quattro espulsi e nervi tesi.

La Francia Under 18 ha vissuto un pomeriggio alquanto turbolento. La selezione giovanile dei transalpini ha affrontato i pari età della Polonia nel Lafarge Foot Avenir Tournament, a Limoges, ma la gara è stata tutt'altro che scandita da toni moderati.

I francesi sono rimasti con appena sette effettivi in campo per via di ben quattro espulsioni comminate ad altrettanti calciatori.

Tutti e quattro i cartellini rossi sono arrivati in una ripresa nervosissima, quando all'intervallo il risultato era sul 2-2.

Ad essere espulsi sono stati Housni, Belocian, Gomis e Bile, questi ultimi mandati fuori anzitempo dall'arbitro dopo il goal del vantaggio polacco. Bile ha peraltro rifilato una testata a un avversario, gesto che ha scatenato una rissa e convinto il direttore di gara a sospendere l'incontro.

Alla fine a vincere è stata la nazionale biancorossa con risultato di 3-2, in quanto il match è stato definitivamente sospeso dopo la quarta espulsione. E alla fine il commissario tecnico della Francia, Bernard Diomede, è stato durissimo:

"Alcuni giocatori non indosseranno più la maglia della Nazionale".