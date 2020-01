Politano-Roma, altro indizio: non convocato per Inter-Cagliari

Al centro di una trattativa con la Roma, pronta a scambiarlo con Spinazzola, Matteo Politano non ci sarà in Coppa Italia: non è stato convocato.

Matteo Politano e la , che già avevano imparato a conoscersi e apprezzarsi a vicenda nelle giovanili giallorosse, sono sempre più vicini. E che l'operazione con l' sia a buon punto, è confermato da un altro indizio: il mancino non è stato convocato per la gara di Coppa in programma questa sera contro il .

In attesa della conferma ufficiale da parte dell'Inter, a svelarlo è 'Sky Sport': Antonio Conte ha deciso di fare a meno di Politano per il match in programma alle ore 20.45. Sfida che, in caso di successo, aprirà all'Inter le porte dei quarti di finale di .

Insomma, Politano è sempre più lontano dall'Inter e sempre più vicino al ritorno alla Roma. Un'operazione che è in realtà uno scambio, se è vero che all'Inter dovrebbe andare Leonardo Spinazzola, pronto a lasciare i giallorossi dopo appena 6 mesi dal suo arrivo dalla .

Politano si appresta così a tornare alla Roma dopo quasi 8 anni: era uscito proprio dalle giovanili giallorosse prima di mettersi in luce in B, con il e soprattutto con il , e approdare in A con il . Quindi il passaggio all'Inter nell'estate del 2018.

Anche il e il hanno provato a mettere le mani su Politano per rinforzare i rispettivi reparti offensivi: gli azzurri attraverso uno scambio con Llorente, i rossoneri provando a inserire nell'operazione Kessié. Ora, davanti a tutti c'è la Roma.