Dopo una stagione in Turchia, l'ex Inter e Milan ripartirà dalla Serie B, dove non gioca da più di un decennio: Modena ai ripari dopo i k.o.

Andrea Poli torna in Italia dopo la parentesi di una stagione in Turchia. Lasciato l'Antalyaspor, infatti, il centrocampista ex Milan sta per iniziare una nuova avventura: la destinazione è la Serie B e in particolare Modena, come svincolato per l'annata 2022/2023.

Il Modena è infatti corso ai ripari dopo gli infortuni di Gerli, Gargiulo e soprattutto Battistella, che dovrà saltare tutta la stagione. Poli non gioca in Serie B oramai dal 2009, quando si mise in mostra con la maglia della Sassuolo, l'ultima squadra con cui ha poi militato nella seconda serie.

"Il centrocampista Andrea Poli è ufficialmente un giocatore del Modena F.C. E’ stata completata tutta la procedura riguardante l’ingaggio del calciatore classe 1989. Il neo gialloblù ha siglato un accordo fino al 30 giugno 2023".

Un passato anche nel giro della Nazionale per Poli, che ha avuto la sua grande opportunità a Milano militando sia con l'Inter, per una sola stagione, sia con il Milan, per un quadriennio. Ora il ritorno in Italia e in Serie B per il classe 1989, con l'ufficialità arrivata nel pomeriggio di giovedì.

L'arrivo di Poli confermato porterà il Modena ad escludere Gargiulo dalla lista over, visto l'infortunio che lo terrà fuori per due mesi. In questo modo la formazione gialloblù ha potuto chiudere il trasferimento e regalare un rinforzo d'esperienza a mister Attilio Tesser.

Per Poli, tra l'altro, il nuovo ingaggio annuale arriva proprio nel giorno del suo 33esimo compleanno. Sabato il Modena scenderà in campo contro la capolista Reggina.