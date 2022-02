Vibranti polemiche in Foggia-Palermo: Brunori segna col portiere infortunato

Goal e polemiche allo stadio 'Zaccheria' di Foggia, sede della sfida tra i padroni di casa allenati da Zdenek Zeman e il Palermo, importante per quanto riguarda la lotta per un posto nei playoff del girone C di Serie C.

Sul risultato di 1-0, al minuto 24, è arrivata la rete del momentaneo pari ospite grazie a Brunori: lancio in profondità per l'ex Pescara che ha segnato praticamente a porta sguarnita. Il motivo? L'infortunio all'inguine del portiere avversario Volpe, poi costretto a lasciare il campo.

L'estremo difensore rossonero ha iniziato infatti ad accasciarsi proprio pochi secondi prima del tiro di Brunori, che evidentemente non si è accorto del problema fisico dell'avversario, calciando senza alcun disturbo.

Subito dopo il pareggio del Palermo, i giocatori del Foggia hanno protestato rivendicando la mancanza di fair play dell'attaccante dei siciliani, i quali non hanno poi 'restituito' il goal.

Per onor di cronaca, alla fine il Foggia ha dilagato segnando altre tre reti che hanno fissato il punteggio su un rotondo 4-1.