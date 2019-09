Pogba e l'ultima pazza spesa: un cane da guardia da 15mila sterline

Paul Pogba ha comprato un cane da guardia da 15mila sterline: ha paura di possibili aggressioni da parte dei tifosi del Manchester United.

Un rapporto non più idilliaco, deteriorato dalle esternazioni estive che hanno fatto pensare a un addio: tra Paul Pogba e i tifosi del non sembra esserci molto feeling come un tempo, quando veniva considerato un figliol prodigo da accogliere e far crescere.

Segui live e in esclusiva 3 partite della Serie A TIM a giornata su DAZN

Il centrocampista francese ha saltato gli ultimi due incontri di Premier League per infortunio ma, nel frattempo, ha avuto modo di farsi un regalo davvero particolare: un cane da guardia, precisamente un rottweiler addestrato da un'azienda specializzata nel settore.

Il motivo? La paura di eventuali aggressioni da parte di coloro che nelle scorse settimane lo hanno insultato sui social e all'esterno del centro sportivo di Carrington. Alla frangia più calda del tifo dei 'Red Devils' non deve essere piaciuto il 'mal di pancia' del giocatore, che ha fatto capire di voler cambiare aria: alla fine è rimasto per mancanza di offerte, ma il guaio era già stato fatto.

Come riportato da 'The Sun', Pogba ha speso una cifra considerevole per l'animale: 15mila sterline (pari a circa 17mila euro), non di certo un problema per uno abituato a guadagnare uno stipendio a sette cifre.

Pogba è già apparso in foto con il suo nuovo 'amico', quasi come a voler lanciare un messaggio: chi vorrà cercare grane dovrà fare i conti non solo con me ma anche con il mio cane. Da cui è meglio stare alla larga...