Pogba e il ritorno alla Juventus, Raiola: "I tifosi devono sognare"

Mino Raiola commenta l’eventuale ritorno di Pogba alla Juventus: “Io lavoro nella vita reale, devo fare le migliori scelte per i miei assistiti”.

Una suggestione sempre viva, da mesi a questa parte. Da quando la e Paul Pogba si sono lasciati, il destino a livello di club di entrambi è stato diverso: i bianconeri hanno continuato a vincere, il francese ha vissuto (e vive) anni difficili con il .

L’ipotesi che porta a un ritorno in bianconero non è ancora stata scartata, e non la scarta nemmeno il suo agente Mino Raiola. Ai microfoni di ‘Tuttosport’, a margine di - , il procuratore del francese ha parlato proprio della suggestione di mercato nella testa dei tifosi della .

"I tifosi della Juve devono sognare perché se non lo fai sei morto. Io non lavoro nei sogni, ma nel mondo vero per fare le scelte giuste per miei assistiti. Adesso non è il momento di dire quale sarà il futuro di Paul".

Quest'anno il francese sta vivendo uno degli anni più difficili della sua carriera, tra infortuni e scarso rendimento in campo. L'estate, insieme all'Europeo, potrebbe portare novità. E chissà che i tifosi bianconeri non vedano un sogno concretizzarsi nella 'vita reale' di Raiola.