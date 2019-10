Pogba-Real Madrid: il francese immortalato con Zidane a Dubai

Il 'Mirror' ha pubblicato uno scatto che ritrae Pogba in compagnia di Zidane a Dubai: il centrocampista resta un grande obiettivo del Real Madrid.

Ancora alle prese con un infortunio alla caviglia e per questo costretto a saltare anche il big match di Premier League tra il suo e il , in scena domenica a Old Trafford, Paul Pogba è stato avvistato a Dubai in compagnia di Zinedine Zidane.

Il 'Daily Mirror' ha infatti pubblicato in prima pagina una foto che immortala il centrocampista dei Red Devils e l'allenatore del mentre discutono a bordo di una piscina.

Uno scatto che è ovviamente diventato subito virale, dal momento che Pogba non ha mai nascosto la sua intenzione di lasciare il Manchester United per provare a confrontarsi con una nuova esperienza proprio nella capitale spagnola.

Un trasferimento che non si è concretizzato nel corso dell'ultima estate e che la prossima sembra però destinato a tornare di moda. L'ex è infatti la prima scelta di Zidane per rinforzare il centrocampo dei blancos e chissà che in questo incontro i due non abbiano parlato proprio di questo.

Ospite dell'evento DAIS (Dubai Artificial Intelligence in Sports), Zidane era presente a Dubai in occasione della conferenza sull'inserimento dell'intelligenza artificiale nel mondo dello sport. Pogba si trovava invece lì poiché non impegnato con la . Infortunato, il centrocampista non è infatti stato convocato dalla propria Nazionale.

Spiegati dunque i motivi per i quali i due erano nella stessa città, con il tecnico del Manchester United Ole Gunnars Solskjaer che ha commentato la notizia in conferenza stampa.