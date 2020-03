Pogba-day: dal 'boom' alla Juve ai dolori col Man United

Dopo l'addio alla Juventus è iniziato il declino di Paul Pogba: compleanno amaro al Manchester United dove non gioca ormai da fine dicembre.

Siamo sicuri che di compleanni migliori ne avrà festeggiati diversi, a differenza di questo che probabilmente è il peggiore da quando è calciatore: Paul Pogba compie oggi 27 anni e lo fa da punto interrogativo enorme del .

Per il francese una stagione fin qui da dimenticare: solo otto apparizioni, di cui l'ultima risalente al 26 dicembre; da quel giorno si è acuito il problema alla caviglia che lo tormenta da tempo, tanto da renderlo un ectoplasma nella rosa dei 'Red Devils'.

Sono lontani anni luce i tempi in cui Pogba strabiliava con la maglia della : probabilmente a ha vissuto il suo periodo migliore, andando ad un soffio dalla vittoria della 2014/15, sfumata soltanto in finale contro gli alieni del .

L'estate 2015, quella del ritorno in per la cifra monstre di 105 milioni, può essere considerata lo spartiacque della carriera di Pogba, come se fosse nata una sorta di maledizione che lo accompagna dall'addio alla 'Vecchia Signora': nella sua seconda vita al Manchester United non ha quasi mai riproposto le giocate che lo avevano reso famoso, fatta eccezione per l'annata 2018/19 che ad oggi resta la più prolifica a livello personale (ben 16 le reti in tutte le competizioni).

Nemmeno nel trionfante Mondiale vinto con la riuscì a prevalere completamente dal punto di vista tecnico, nonostante mezzi e doti fuori dal comune: il punto più alto fu il goal realizzato in finale con la , unico acuto degno di essere celebrato.

Forse può rendere meglio il concetto questo semplice ma, allo stesso tempo, eloquente dato: nel 2020 Pogba non è ancora riuscito a scendere in campo ed è difficile ipotizzare quando potrà finalmente farlo. La certezza è solo una: l'addio alla Juventus lo ha ridimensionato, declassandolo a status di semplice componente della rosa e allontanandolo da quei livelli elevatissimi che di lui avevano fatto innamorare i tifosi bianconeri.