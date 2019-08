Pogba al Real, il fratello conferma: "Vuole lasciare Manchester, a Zidane manca uno come lui"

Mathias Pogba conferma che il fratello vuole lasciare Manchester: "Fino al 2 settembre tutto può succedere, non credo valga 200 milioni".

Il calciomercato in è già chiuso ma il rischia ancora di perdere Paul Pogba, che vuole lasciare la Premier e resta nel mirino del .

A confermare la volontà del centrocampista è Mathias Pogba, fratello di Paul, durante una lunga intervista rilasciata a 'El Chiringuito".

"L'interesse del Real Madrid? Sappiamo tutti che Paul voleva trasferirsi, sta aspettando. Lavora sodo e vedremo cosa succede. Fino al 2 settembre tutto può succedere".

💣💣💣"Paul POGBA quiere MOVERSE. Pero en el United NO PUEDE HACER TODO. Está ESPERANDO...", MATHIAS POGBA, su hermano, en #ChiringuitoPogba pic.twitter.com/Y08u4sJe07 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 15, 2019

Il fratello di Pogba però esclude una rottura traumatica col Manchester United.

"Paul non farà mai come Neymar, lui non è professionale. Mio fratello è un professionista, ha un contratto col club e finchè non firmerà per un altro club darà il massimo. Il suo sogno è vincere la ".

Mathias Pogba d'altronde crede che il trasferimento di Paul al Real Madrid sia ancora possibile.

"Certo che Florentino può acquistarlo, niente è impossibile. A Zidane manca uno come mio fratello Paul, ha bisogno di un altro centrocampista. Se non gli daranno quello che vuole farà fatica. Paul non vale 200 milioni ma ora il mondo del calcio è così. Il Manchester United chiederà molto ma non credo chieda 200 milioni. Cosa manca? Il proprietario dello United non ha detto sì".

Infine il fratello di Pogba conferma il pessimo rapporto tra l'ex e Josè Mourinho.