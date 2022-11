Podolski da urlo con la maglia del Gornik: segna dalla propria metà campo

L'ex attaccante dell'Inter ha segnato il goal del 4-1 contro il Pogon grazie ad un sinistro chirurgico dalla propria metà campo.

Lukas Podolski non ha perso il vizio nemmeno nel campionato polacco dove, con la maglia del Gornik Zabrze, ha realizzato un goal incredibile nel match vinto per 4-1 sul campo del Pogon Szczecin.

Sul risultato di 3-1 in favore degli ospiti, l'ex attaccante tra le altre di Bayern Monaco e Inter, ha infiammato il pubblico del 'Florian Krygier' confezionando un capolavoro da oltre 50 metri.

Podolski, infatti, dopo aver visto Plebaniuk fuori dai pali l'ha beffato con un sinistro poderoso scagliato direttamente dalla propria metà campo e che si è insaccato in rete.

Una gemma di rara bellezza da parte del centravanti tedesco, letteralmente sommerso dai compagni, quasi increduli di fronte al gesto tecnico del compagno.

Per il Gornik sono arrivati dunque tre punti buoni per dare ossigeno ad una classifica sensibilmente deficitaria. La formazione di Zabrze occupa l'undicesimo posto in classifica, mentre il Pogon, nonostante il tonfo interno, rimane agganciato al terzo posto.