Playoff Serie A, come funzionerebbero? Le squadre partecipanti

La vincitrice della Serie A potrebbe essere decisa attraverso il sistema dei playoff: ecco come funzionerebbero.

Il campionato di è fermo e lo sarà almeno fino al 3 aprile: l'emergenza Coronavirus ha costretto il CONI a prendere questo drastico provvedimento, confermato poi anche dalla FIGC.

Ma cosa succederebbe se il torneo non potesse più proseguire? Sono tre le ipotesi al vaglio:

neutralizzare tutta la classifica senza assegnare lo Scudetto;

fare riferimento alla classifica maturata al momento dell'interruzione (in questo caso a fregiarsi del titolo di campione d' sarebbe la );

introdurre il sistema dei playoff (per lo Scudetto) e dei playout (per stabilire le tre squadre retrocesse).

Proprio i playoff e i playout rappresentano la novità più interessante proposta dallo stesso presidente federale Gabriele Gravina, che ha aperto a questo metodo mai utilizzato finora nel massimo campionato italiano.

PLAYOFF SERIE A

Come dichiarato da Gravina (al momento è solo un'ipotesi), a partecipare ai playoff sarebbero le prime quattro della graduatoria determinata al momento dello stop e, se facessimo riferimento a quella attuale, i club coinvolti sarebbero: Juventus, , e .

Le sfide potrebbero giocarsi secondo questo semplice sistema: la prima (Juventus) affronterebbe la quarta (Atalanta) e la seconda (Lazio) affronterebbe la terza (l'Inter), in gare di andata e ritorno per determinare le due finaliste che poi si giocherebbero la vittoria del titolo (sempre con finale d'andata e ritorno).

Il criterio per il passaggio del turno, in caso di parità nella differenza reti dopo i 180 minuti, potrebbe essere quello adottato in Serie B: si qualificherebbe la squadra meglio posizionata in classifica al termine della 'stagione regolare'.

PLAYOUT SERIE A

Per quanto riguarda gli eventuali playout, sempre facendo riferimento alle parole di Gravina, le squadre coinvolte sarebbero le ultime quattro della classifica al momento dell'interruzione: , , e .

In questo caso, però, è difficile anche solo ipotizzare una modalità di svolgimento dei playout, considerato che le squadre retrocesse dovranno essere tre e quindi soltanto una del lotto si salverebbe. Nei prossimi giorni ne sapremo sicuramente di più.