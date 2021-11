Arriva in Italia il torneo "PlayChampions! in partnership with LaLiga": si comincia a Milano il 14 novembre

LaLiga e PlayMore!, ente non-profit che promuove i valori dello “Sport per Tutti”, organizzano un torneo di calcio giovanile in Italia, al quale collaborano 12 club di LaLiga Santander e LaLiga SmartBank. Il torneo inizierà il 14 novembre a Milano. Una giornata in cui tutti i partecipanti vivranno un’esperienza indimenticabile, poiché i club de LaLiga hanno molte sorprese in serbo per loro.

Dodici dei club de LaLiga hanno donato i loro kit ufficiali ai bambini per rappresentarli e farli sentire delle vere star. I club partecipanti sono: Atletico Madrid, Real Sociedad, Deportivo Alaves, Espanyol, Sevilla FC, Real Betis, Valencia CF, Levante UD, Granada CF, RCD Mallorca, UD Ibiza e CF Fuenlabrada.

PlayMore! svolge attività rivolte soprattutto a persone in situazioni di fragilità come ad esempio disabili, migranti, famiglie a basso reddito e chiunque voglia accedere a una sana attività sportiva fatta in compagnia. Il campionato chiamato ‘PlayChampions in partnership with LaLiga’ è aperto a bambini tra i 7 e i 13 anni e prevede 7 partite giocate tra novembre 2021 e maggio 2022.

La delegata de LaLiga in Italia, Blanca Ochoa, ha commentato con entusiasmo e soddisfazione il lancio dell'iniziativa.

"Con questo tipo di iniziative, da parte de LaLiga e dei suoi club cerchiamo di promuovere lo sport e i suoi valori tra i più giovani.Questa competizione promuove il rispetto, l’inclusione, e la sana competizione. È un modo divertente per avvicinare tutti i bambini all’attività fisica, alla socialità e alla pratica dello sport, specialmente il calcio, che genera entusiasmo e unisce le persone.

Da LaLiga, vogliamo dare visibilità a PlayMore! In modo che possano continuare a portare avanti lo straordinario lavoro che stanno facendo dal 2010 per integrare le persone più svantaggiate nella comunità italiana”.