Pjanic può rimanere al Barcellona: Xavi si sta convincendo

Tifosi blaugrana dubbiosi, ma Xavi sta pensando ad una conferma. Davanti ad un'offerta sostanziosa, però, la situazione cambierebbe.

Che fine ha fatto Miralem Pjanic? Se lo chiederanno in molti. E' tornato al Barcellona? Sì, è di nuovo un giocatore dei blaugrana dopo aver terminato il suo prestito, non esaltante, al Besiktas. A due settimane dall'avvio della nuova stagione, sgomita per rimanere in Catalogna. Con buone possibilità.

Subentrato nel match statunitense contro la sua ex Juventus, Pjanic ha messo in mostra quelle qualità che Xavi cerca nei suoi giocatori. Avversario in passato, ora calciatore da seguire inizialmente come alternativa ai titolari, poi chissà.

Se i tifosi del Barcellona non sono molto soddisfatti in vista di una possibile permanenza, Xavi ha idee ben diverse. Può lavorare per farlo tornare al top, ma con la grande bagarre in mezzo un'offerta sostanziosa non porterebbe ad un no secco. Si valuterebbe la situazione.

"Mi è piaciuto molto Pjanic, è un calciatore che ha una visione di gioco incredibile" ha detto Xavi dopo la sfida contro la Juventus. "Guarda sempre avanti, vede bene gli inserimenti dell'attaccante e ha una capacità tecnica straordinaria. Ha fatto veramente una grande gara".

Domenica il match contro i New York Red Bulls, per maggiori indicazioni riguardo la possibile comferma al Barcellona, così da lottare con i giovani terribili dei blaugrana che si stanno mettendo in mostra in questo biennio.

Arrivato in Liga nell'ambito dell'operazione che ha portato Arthur alla Juventus, Pjanic ha trovato spazio soprattutto nella Champions League 2020/2021, l'ennesima non fortunata per il Barcellona, con prestazioni altalentanti in Liga. Da qui l'accordo con il Besiktas, terminato lo scorso 30 giugno.

Sotto contratto con il Barcellona fino al 2024, Pjanic potrebbe essere ceduto in prestito con diritto di riscatto, preferendo però, a due anni dal termine dell'accordo, una cessione definitiva per un giocatore attualmente senza grosse prospettive di calciomercato nel breve periodo.