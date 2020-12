Pjanic alza la voce: "Barcellona, voglio giocare molto di più"

Il centrocampista del Barcellona ha parlato della sua attuale situazione in blaugrana: "Non sono soddisfatto e non posso esserlo".

E' stata una delle operazioni di calciomercato più chiaccherate dell'estate. Arthur alla , Miralem Pjanic al . Uno scambio che ha portato il brasiliano a prendersi pian piano un ruolo importante in bianconero, mentre il bosniaco aspetta il suo momento da protagonista.

Pjanic, infatti, ha giocato pochissimo in campionato. Koeman gli preferisce altri elementi e nonostante il ruolo da titolare in Champions, per l'ex Juventus non si tratta di una situazione positiva e decisamente inaspettata dopo il passaggio estivo al Barcellona.

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport alla vigilia di Barcellona-Juventus, Pjanic alza le spalle:

"Dovrei giocare di più? Sì, ed è quello che voglio. Sinceramente non capisco neanche io il perché di questa situazione. È chiaro che voglio giocare molto di più. So che posso dare tanto, e quando l’allenatore mi ha chiamato in causa ho sempre risposto, ho fatto bene, ho giocato delle buone partite. Più di così non so cosa potrei fare. Mi sto allenando, sono pronto".

Una nuova esperienza per Pjanic dopo l'era in :

"Sono soddisfatto del club e dei compagni. I miei 9 anni in sono stati molto belli, e sinceramente mi manca. Alla e alla sono stato benissimo, ho passato stagioni importanti. Ora ho questa nuova sfida nel club più grande del mondo e devo rimettermi in gioco. È una novità che volevo provare".

Ma il punto cardine che Pjanic non si aspettava di giocare così poco:

"Sicuro. Al 100%. Non sono soddisfatto e non posso esserlo, nella mia carriera non ho mai accettato l’idea di non giocare e non lo faccio nemmeno ora. Vedremo, io sono pronto, mi alleno bene e aspetto, non posso fare altro. È una situazione molto delicata che a me non conviene".

