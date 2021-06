Tuttosport - Pjanic ‘chiama’ Allegri: spunta l’ipotesi di un ritorno alla Juve

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, Pjanic potrebbe tornare alla Juventus. Nessun accordo al momento, andrebbe trovata la formula giusta.

Quella che si è appena chiusa non è stata per Miralem Pjanic una stagione propriamente da incorniciare. Il centrocampista bosniaco infatti, non è riuscito ad imporsi al Barcellona come un titolare inamovibile ed anzi per lui lo spazio si è via via assottigliato nel corso dell’annata.

In blaugrana non si è quindi ammirato lo straordinario giocatore che negli ultimi anni ha guidato il centrocampo della Juventus e chissà quindi che ad attenderlo non possa esserci un nuovo trasferimento, magari proprio per tornare a vestire la maglia bianconera.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, tra i tanti messaggi ricevuti da Massimiliano Allegri nel giorno del suo ritorno alla Juventus, uno è stato proprio del regista bosniaco.

Pjanic, che in Liga ha totalizzato solo 19 presenze, appena sei delle quali da titolare, sarebbe felice di tornare a Torino e di mettersi nuovamente a disposizione di un tecnico che ha saputo valorizzarlo e con il quale ha vinto tanto e l’ipotesi di un clamoroso ritorno in bianconero, ad un anno dalla separazione, non va scartata.

Pjanic rappresenterebbe ovviamente un rinforzo importante per il centrocampo della Juve e la questione verrà affrontata nel primo vertice di mercato che vedrà protagonisti Allegri, Federico Cherubini e i vertici del club bianconero.

Il tecnico bianconero è favorevole all’ipotesi di riaccogliere un giocatore che conosce già alla perfezione, ma nel caso bisognerà trovare la formula giusta che accontenti tutte le parti perché l’operazione vada in porto.